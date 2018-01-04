Жителя Краматорска будут судить за убийство квартиранта соседки. Новости

Жителю Краматорска (Донецкая обл.) грозит до 15 лет заключения за умышленное убийство чужого квартиранта. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 11 ноября текущего года 38-летний житель Краматорска пришел в дом своей соседки, однако вместо женщины к нему вышел незнакомый мужчина, который оказался ее квартирантом. Оба были навеселе, поэтому в процессе выяснения местонахождения хозяйки между мужчинами возникла драка.

Гость нанес 61-летнему мужчине, которому женщина разрешила бесплатно пожить в ее доме, несколько ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки. В результате у пострадавшего – двусторонние переломы ребер и ушиб головного мозга с большой кровопотерей, от полученных телесных повреждений он погиб на месте, а злоумышленника арестовали.

В настоящее время собрано достаточно доказательств его вины в совершении указанного особо тяжкого преступления, поэтому расследование завершено. Краматорская местная прокуратура согласовала и направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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