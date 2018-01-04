В Раду подан законопроект о полном моратории на ипотечные кредиты переселенцев . Новости

В Верховной Раде Украины 28 декабря зарегистрирован законопроект №7462*, которым предлагается установить мораторий на погашение основной суммы ипотечного кредита и начисленных процентов по нему, если ипотечное имущество находится на временно неподконтрольной Украине территории. Инициатором законопроекта выступила народный депутат Наталья Веселова.

В частности, данный мораторий предлагается установить «до момента вывода всех незаконных вооруженных формирований, российских оккупационных войск, их военной техники» и восстановления полного контроля Украины над своей государственной границей.

Законопроект рассчитан как на переселенцев, так и на жителей неподконтрольных Украине территорий.

Наталья Веселова отмечает, что сейчас переселенцы вынуждены, несмотря на и так тяжелое материальное положение, продолжать платить платежи по таким ипотечным кредитам. «На сегодня начисление штрафных санкций за несвоевременную оплату по таким кредитам запрещено (ст. 2 ЗУ "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"), однако, обязанность по осуществлению текущих платежей осталась», – уточняет автор законопроекта.

Также оплачивать такие кредиты сейчас должны и граждане Украины, которые продолжают проживать на неподконтрольной территории, к тому же по таким их кредитам в дальнейшем начисляются проценты и штрафные санкции.

Веселова констатирует, что банки не могут получить залоговое имущество с неподконтрольных территорий, а то, что большинство людей не платит кредиты, ухудшает финансовое состояние кредитных учреждений.

«Кроме этого некоторые граждане в связи с неуплатой таких ипотечных кредитов отказываются от поездок на контролируемые Украиной территории, что связано с их опасениями преследований в судебном порядке», – констатирует нардеп.

Наталья Веселова считает, что принятие данного законопроекта повысит уровень социальной защиты переселенцев и граждан, вынужденно проживающих за линией разграничения или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Кроме того принятие законопроекта будет способствовать улучшению показателей ликвидности и финансового положения кредитных учреждений.

На данный момент законопроект №7462 передан в 7 профильных комитета для изучения, по результатам чего будет принято решение – выносить его на голосование в Раду или нет.

Как сообщалось ранее, 29 августа 2017 года в Раду был подан законопроект № 7045, согласно которому с заемщиков украинских банков, находящихся на неподконтрольной территории, будет взыскиваться задолженность по кредитам после возвращения территорий под юрисдикцию Украины. Данный законопроект по состоянию на сегодня, 4 января, еще находится на рассмотрении в профильных комитетах.

* Полное наименование проект закона Украины №7462 от 28.12.2017 – «О внесении изменений в некоторые законы Украины о приостановлении погашения ипотечных кредитов, если объект ипотеки находится на временно оккупированной территории или на территории населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия».

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