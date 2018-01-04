Экс-мэр Торецка и еще 6 человек отказались от обмена в последний момент, – Лутковская. Новости

Бывший городской голова города Торецк (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) Владимир Слепцов, а также еще 6 человек в последний момент отказались покидать подконтрольную Украине территорию в рамках обмена удерживаемыми лицами 27 декабря. Об этом в эфире «112 Украина» рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская (на фото).

«Это происходило со Слепцовым и еще шестью лицами, которые уже приехали на неподконтрольную сегодня правительству территорию и там четко сказали: "Мы не хотим здесь оставаться, мы хотим вернуться на подконтрольную территорию". Таких было 7 человек», – отметила омбудсмен.

«Я знаю Владимира Никитовича лично, у меня есть производство, которое связано с состоянием его здоровья, пока он находился в СИЗО. Я знаю состояние его здоровья, и объективно ждать еще 3 часа приблизительно, пока решатся все формальности, и возвращать его с группой из 7 человек было опасно для его здоровья. Поэтому я попросила забрать его в первую очередь вместе с журналистами, которые выезжали из неподконтрольной», – рассказала омбудсмен.

А затем перевезли и остальных 6 человек. Потому что ни один человек, как отметила Лутковская, без его воли не может быть оставлен на неподконтрольной территории.

Она также отметила, что за неделю до процедуры обмена в необходимости возврата в ОРДЛО сомневались еще около 20 человек. «И я не уверена, что те семеро, которые вернулись в последний момент, они входили в эту двадцатку – может быть это другие люди», – сказала Лутковская.

Ранее сообщалось, что удерживаемый на украинской стороне экс-мэр Торецка (до переименования – Дзержинск) Владимир Слепцов, которого должны были сегодня, 27 декабря, передать «ДНР» в рамках обмена, передумал возвращаться и скрылся в автобусе.

Напомним, многие лица, которые включены в списки «ДНР» и «ЛНР» на обмен, категорически отказываются перемещаться на временно неподконтрольную Украине территорию.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»