В Северодонецке отремонтировали и утеплили школу самбо (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) отремонтировали здание школы самбо. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Здание школы самбо относится к детско-юношеской спортивной школе №1. В ходе ремонтных работ установлены пластиковые окна и двери, сделано качественное освещение, утеплен фасад здания, проведен капитальный ремонт в раздевалке и душевых кабинах. Кроме этого, закуплен современный спортивный инвентарь, в том числе качественная спортивная форма, которая позволяет участвовать в соревнованиях самого высокого уровня.

В пресс-службе отметили, что ремонтные работы не проводились в школе с 1959 года.

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