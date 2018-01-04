В Мариуполе женщина стреляла по окнам дома, где находились дети (Фото). Новости

Патрульные в Мариуполе (Донецкая обл.) задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома. Об этом сегодня, 4 января, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

4 января в 10:00 экипаж полиции получил сообщение, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам дома из пневматического оружия.

Полицейские прибыли на место происшествия, где заявительница показала разбитые окна, в доме находились напуганные дети.

Наряды занялись поиском правонарушительницы. В ходе розыскных действий похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города. В ходе поверхностной проверки у нее обнаружили пистолет и патроны к нему. Женщина была передана следователям Приморского отделения полиции.