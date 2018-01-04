В Луганске сообщили о заминировании здания «МВД ЛНР». Новости

3 декабря в неподконтрольном Луганске поступило сообщение о заминировании здания «МВД ЛНР». Об этом сегодня, 4 января, в эфире «республиканского» телеканала сообщил представитель «МЧС ЛНР» Константин Дахненко (на фото).

Он отметил, что в ходе обследования здания сотрудниками «полиции», взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Также в этот день поступило сообщение о «подозрительном автомобиле в микрорайоне Солнечный». Автомобиль также проверили на наличие взрывчатых устройств, и также ничего подозрительного не обнаружили.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»