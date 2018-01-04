Торговая война «республик»: В «ДНР» запретили ввозить из «ЛНР» подакцизные товары. Новости

«Совет министров ДНР» запретил ввозить из «ЛНР» подакцизные товары. Об этом говорится в «постановлении» от 7 декабря 2017 года, вступившем в силу 27 декабря 2017 года.

Текст «постановления» опубликован на сайте «совмина Донецкой народной республики». В «документе», в частности, в п. 3, говорится о запрете ввоза из «ЛНР» товаров подакцизной группы независимо от страны происхождения (за исключением транзита на территорию РФ):

Также в «ДНР» решили зеркально отвечать на запреты и ограничения «правительства ЛНР» на ввоз товаров из «ДНР» (п. 4 «документа»):