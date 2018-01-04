Из-за изменения «таможенного тарифа» в «ДНР» подорожают продукты. Новости

С 6 января 2018 года вступают в силу изменения в «едином таможенном тарифе ДНР». Об этом идет речь в «постановлении совета министров Донецкой народной республики» от 7 декабря 2017 года.
Согласно «документу», ставки «ввозной таможенной пошлины» на некоторые группы товаров увеличатся на 15-50%.
Интернет-ресурсы НКТ* проанализировали, чего коснутся самые значительные изменения. Так, увеличатся ставки «ввозной пошлины» на следующие виды продовольственных товаров:
- 10-15% – мясо курицы (в зависимости от степени переработки);
- 15% – яйца куриные;
- 30% – шоколад и прочие продукты, содержащие какао;
- 30% – сладкое сухое печенье и вафли.
При этом отмечается, что «на полках магазинов в республике достаточно много импортных кондитерских изделий. И если производство конфет и печенья в ДНР представлено несколькими производителям, то шоколад производится только бюджетного сегмента, и представлен он всего одной торговой маркой "Рецепты мира" фирмы "ДонКо". То есть, можно ожидать повышения цен в пределах до 30% на весь остальной шоколад уже к концу января».
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