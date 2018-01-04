Мы хотим помочь восстановить Донбасс, – глава МИД Германии. Новости

Германия готова помочь в восстановлении Донбасса, но для этого необходимо прекращение огня. Об этом сегодня, 4 января, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает МИД ФРГ в Twitter.

«Мы не должны забывать, сколько людей на Донбассе страдают. Мы хотим помочь восстановить регион, но для этого нам необходимо прекращение огня», – говорится в сообщении.

Также в МИД ФРГ приводят слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о ситуации в восточной Украине. «Ситуация остается крайне напряженной», – сообщил Климкин.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе из-за погодных условий.

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