В «ДНР» при нарушении ПДД у водителей изымают права. Новости

В «ДНР» при нарушении правил дорожного движения сотрудник «ГАИ» изымает у водителя его удостоверение. Об этом сообщила местный адвокат Анастасия Буторкина в комментариях «республиканской» газете.

«В настоящее время при выявлении нарушений ПДД сотрудник госавтоинспекции составляет протокол об административном правонарушении, копия которого под подпись вручается лицу, его совершившему. Стоит обратить особое внимание, что при этом изымается водительское удостоверение и выдается временное сроком на 3 месяца разрешение, которое дает право управления транспортными средствами при наличии документа, удостоверяющего личность», – сказала адвокат

Она уточнила, что изъятые водительские права хранятся в подразделениях «ГАИ МВД ДНР». «Для их возврата водитель должен обратиться в городское отделение ГАИ и предоставить квитанцию об оплате штрафа, а также временное разрешение на управление транспортным средством, выданное на месте правонарушения. В случае если за нарушение ПДД вынесено постановление о лишении права управления транспортными средствами, водительское удостоверение хранится в подразделении ГАИ до окончания срока лишения права управления транспортными средствами», – пояснила Буторкина.

Адвокат уточняет, что «штраф» должен быть оплачен не позднее чем через 15 дней с момента вручения копии «постановления» о нарушении ПДД. В случае неуплаты «штрафа» в данный срок, «постановление» направляется в «исполнительную службу» для принудительного исполнения. «В данном случае сумма штрафа будет удвоена и дополнительно придется оплатить сумму исполнительного сбора в размере 10% от суммы штрафа», – резюмировала Буторкина.

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