Освобождение подростков из СИЗО Донецка в приоритете, – Геращенко . Новости

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко пообещала, что уже на первой встрече в Минске поставит вопрос о подростках, которых до сих пор удерживают в СИЗО Донецка. Об этом, сегодня, 4 января, Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«По моему глубокому убеждению, в рамках Минской группы все стороны, в т ч координаторы ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения», – пишет вице-спикер Украины.

Геращенко также пишет, что для украинских представителей в Минской гуманитарной подгруппе, где работают также Виктор Медведчук и привлеченные в качестве экспертов обмудсмен Лутковская и представители СБУ, приоритетами на 2018 год будет освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем «ДНР» и «ЛНР» и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести. «Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам. Надеемся, что позитив первой волны освобождения, важные и для всех участников Минских групп, и для нормандского формата, будет способствовать и ускорит вторую волну. Попутно, спасибо всем, кто реально работал над освобождением, в т. ч. всех участников Минской группы от украинской стороны», – пишет Геращенко.

Она также сообщила, что группа будет настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и МККК с приглашением представителей «ДНР» и «ЛНР» для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. «Это должно быть аполитичная группа, эксперты и без политики – во исполнение важной гуманитарной миссии. По моему убеждению, тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для нормандского формата, важная поддержка лидеров нормандского формата серьезно способствовала разблокированию освобождения заложников», – уточнила вице-спикер.

Геращенко отметила активную роль МККК в сопровождении освобождения законно находящихся в украинских тюрьмах и незаконно удерживаемых в «ДНР» и «ЛНР». Кроме посещения тюрем, личного общения и сопровождения процедуры передачи, МККК способствовало в другим важным техническим и логистическим вопросам.

Она также отметила роль Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ). «Во время операции освобождения присутствовали и представители СММ ОБСЕ, что также немаловажно. И от ОБСЕ мы также ждем более активной, в рамках их мандата, позиции и относительно посещения тюрем, и по освобождению заложников. И соблюдения Минских соглашений, – пишет Ирина Геращенко.

Кроме того, вице-спикер акцентировала внимание, что самым важным вопросом для украинской власти остается вопрос освобождения политзаключенных Кремля. «Президент Порошенко, МИД, все мы делаем все возможное для этого», – резюмировала Геращенко.