Украинцы, работающие в России, должны понимать риски беззакония, – Лутковская. Новости

Об этом в эфире "112 Украина" рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

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Поездки для украинцев в РФ и Беларусь, которые в СБУ назвали крайне опасными особенно для тех, кто служил в АТО на Донбассе, также небезопасны и для работников из Украины. Об этом в эфире «112 Украина» рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Мы знаем ситуацию с Павлом Грибом, когда человек был задержан на территории города Гомеля, а после оказался на территории Российской Федерации и там находится в заключении, там проходит судебный процесс...», – напомнила омбудсмен.

«...И я бы в данном случае советовала не только в связи с тем, что у нас проводится сегодня антитеррористическая операция, участников АТО я бы просила их не ездить не территорию Российскую федерацию, я бы обратила внимание и других лиц, потому что увеличивается количество тех, кто выехал на работу на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или исполнением контракта, и как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой с обвинениями или в том, что он перевозит курительные смеси, которые содержат наркотическими веществами или с другими обвинениями. Количество таких людей только растет. Я понимаю, что в экономической ситуации, в которой оказалось наше государство, это понятно, что люди едут на заработки, но в данной ситуации они должны понимать риски оказаться за решеткой», – предостерегла Валерия Лутковская.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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