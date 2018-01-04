Переселенцам придумали новые незаконные требования для назначения соцвыплат, – «Донбасс-SOS». Новости

В здании военно-гражданской администрации Марьинки (Донецкая обл.) висит объявление (на фото), сообщающее, что «Акти-обстеження переселенцям та довідки будуть видаватись тільки після підтвердження оплати комунальних послуг». Законом подобное не предусмотрено. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Общественники отмечают, что представители местной власти так и не смогли объяснить, на каких основаниях и по какой причине оно было размещено.

Поэтому в «Донбасс-SOS» напоминают о некоторых аспектах назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам, которые определены Постановлением Кабинета министров Украины №365.

Так, для назначения адресных выплат внутренне перемещенное лицо должно подать в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) заявление (образец можно получить прямо там) и копию справки ВПЛ (не забудьте с собой оригинал – его тоже надо будет предъявить).

После этого в течение 15 дней УТСЗН должно произвести проверку места проживания, по результатам которой и будет составляться акт обследования материально-бытовых условий проживания.

В соответствии с этим, работающая при УТСЗН комиссия, принимает решение о назначении либо отказе в выплатах.

Никаких дополнительных документов, тем более «справок от депутатов» или «документов подтверждающих оплату ЖКХ», действующим законодательством не предусмотрено.

Так что, если вас просят или даже обязывают привести свидетелей, принести какую-то справку, и т.д. – пишите письменную жалобу на УТСЗН (направить такую нужно в само Управление, областной Департамент, Минсоцполитики), и на «горячую» правительственную линию 15-45.

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