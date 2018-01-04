В «ДНР» грозят провести футбольный турнир с командами из России и Абхазии. Новости

«Власти ДНР» начали переговоры с футбольными клубами из России, Абхазии и «ЛНР» о проведении совместных игр в 2018 году. Об этом сообщил «и.о. министра молодежи, спорта и туризма» Александр Громаков.

«В этом году мы ожидаем проведения футбольных матчей с нашими дружественными командами из Ростовской области России, Абхазии и ЛНР. С этими командами ведутся сейчас переговоры», – сказал Громаков.

Он добавил, что некоторые поединки могут пройти на бывшей арене футбольного клуба «Шахтер» – спортивном комплексе «Олимпийский» в Донецке.