В «ДНР» грозят провести футбольный турнир с командами из России и Абхазии. Новости

В «ДНР» грозят провести футбольный турнир с командами из России и Абхазии

04.01.18 18:22dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Власти ДНР» начали переговоры с футбольными клубами из России, Абхазии и «ЛНР» о проведении совместных игр в 2018 году. Об этом  сообщил «и.о. министра молодежи, спорта и туризма» Александр Громаков.

«В этом году мы ожидаем проведения футбольных матчей с нашими дружественными командами из Ростовской области России, Абхазии и ЛНР. С этими командами ведутся сейчас переговоры», – сказал Громаков.

Он добавил, что некоторые поединки могут пройти на бывшей арене футбольного клуба «Шахтер» – спортивном комплексе «Олимпийский» в Донецке.

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