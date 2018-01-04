Освобожденная украинка, оставшаяся в Донецке, имеет такие же права, как и остальные, – Лутковская. Новости

Освобожденная из плена украинка, которая осталась с родней во временно неподконтрольном Донецке, имеет такие же права, как и все остальные 73 бывших заложника. Об этом сегодня, 4 января, в эфире «112 Украина» заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Я всегда во всех своих интервью после процедуры категорически подчеркиваю, что освобождено было 74 личности... Так вот 74-я украинка также была освобождена, как и остальные 73, из мест лишения свободы. И поскольку на подконтрольной территории у нее нет родных, которые могут поддержать и которых хочется обнять после долгого незаконного удерживания, то соответственно, она сказала, что благодарна Украине, но она хочет обнять свою родню... Родные проживают на территории Донецка. И я не вижу причин того, чтобы говорить об измене, или что-то еще, абсолютно нормальная психологическая реакция. Но эта женщина является свободной, она остается, понятно, что гражданкой Украины, никто никоим образом не имеет к ней никаких претензий, и она может в любой момент приехать и получить выплаты, о которых говорил министр социальной политики и другие, что должны получить освобожденные, и получить психологическую помощь...», – сказал Лутковская.

Напомним, что 27 декабря одна заложница отказалась покидать временно неподконтрольную украинской власти территорию в рамках процесса обмена заложниками из плена «ДНР» и «ЛНР»

Ранее сообщалось, что четверо освобожденных украинских пленных после обмена в Украине остались без жилья и родных.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»