Зона АТО: Ушли в самоволку к семье и получили по 3 года . Новости

В случаях ухода в самоволку военнослужащих в зоне АТО, причиной которых были семейные обстоятельства, суды чаще всего выносят более мягкий приговор – 3 года лишения свободы (минимальная планка за самоволку по ч. 4 ст. 407 УК Украины) с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Таковы, в частности, были и приговоры, вынесенные судами Донецкой области 27 и 28 декабря.

Так, в первом случае Волновахский районный суд рассматривал дело старшего лейтенанта медицинской службы, который по контракту служил ординатором приемного отделения военной части А0666, дислоцирующейся в Волновахе. «По месту прохождения службы характеризуется отрицательно», – говорится в решении суда.

Мужчине был предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам на 5 дней с 19 по 23 сентября 2017 года. Однако он не вернулся вовремя в воинскую часть и до 15 ноября находился дома в Одессе, т. к. решал личные проблемы. Затем прибыл в Волноваху, где продолжил прохождение военной службы.

В свою очередь Артемовский горрайонный суд рассматривал дело парня из Запорожской области, который с 1 апреля 2017 года служит по контракту и является стрелком-зенитчиком (звание – солдат) в воинской части А0693, дислоцирующейся в Бахмуте.

Как поясняется в приговоре, солдат самовольно оставил место службы 27 октября. Без уважительных причин он находился по семейным обстоятельствам в Ореховском районе Запорожской области, и лишь 2 декабря самостоятельно прибыл в воинскую часть.

При назначении меры наказания судьи учитывали степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, личность обвиняемых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Оба военнослужащих свою вину признали в полном объеме, искренне раскаялись.

В итоге в обоих случаях судьи вынесли решение признать мужчин виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление места службы), и назначить им наказание в виде 3-х лет лишения свободы каждому.

Учитывая личностные характеристики обвиняемых, их освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы с определением одного года испытательного срока. При этом осужденные должны будут периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы и пр.

Приговоры могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.