В Макеевке члены «ДНР» повредили автомобиль СММ ОБСЕ. Новости

В Макеевке (временно неподконтрольная территория Донецкой обл.) нетрезвый мужчина, утверждавший, что он член «ДНР», агрессивно высказывался в адрес наблюдателей и ударил ногой по пластиковому радиатору их машины. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 4 января.

«В подконтрольной "ДНР" г. Макеевка (12 км к северо-востоку от Донецка) мужчина повредил автомобиль СММ. 3 января, находясь в Макеевке, команда Миссии видела 2 мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии опьянения и утверждавших, что они являются членами "ДНР". Один из них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после этого члены патруля Миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, стоявшего в 10–15 м от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения. Команда Миссии незамедлительно покинула этот район», – говорится в отчете.