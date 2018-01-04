Миссия ОБСЕ зафиксировала рост числа обстрелов на Донбассе. Новости

В Донецкой и Луганской областях Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 4 января.

В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, около 130 взрывов по сравнению с 35 соответственно). «Вечером 2 и в ночь на 3 января камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 16 снарядов с востока на запад, 6 взрывов неопределенного происхождения и 3 снаряда с запада на восток, а затем 5 взрывов неопределенного происхождения, 2 взрыва в воздухе и 74 снаряда (41 с запада на восток и 33 с востока на запад) – все в 1–3 км к югу», – говорится в отчете.

Также уточняется, что днем 3 января, осуществляя мониторинг на юго-западной окраине подконтрольного «ДНР» города Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении около получаса, наблюдатели слышали 19 взрывов неопределенного происхождения и примерно 20 выстрелов из стрелкового оружия – все на расстоянии 3–5 км в секторе от запада до северо-запада.

В тот же день команда Миссии, находившаяся на юго-западной окраине подконтрольного правительству города Авдеевка (17 км к северу от Донецка) в течение около 6 часов, слышала 1 взрыв неопределенного происхождения и ориентировочно 10 очередей из стрелкового оружия в 2–4 км к востоку и еще 40 очередей из крупнокалиберного пулемета в 3–5 км к югу.

Вечером, 2 января, камера СММ, установленная в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в подконтрольном правительству города Марьинка (23 км к юго-западу от Донецка), зафиксировала 17 снарядов (12 с востока на запад и 5 с юго-востока на северо-запад), а также 1 осветительную ракету (траектория полета не установлена) – все в 2–4 км к юго-востоку.

Вечером 2 января, ведя наблюдение в подконтрольном правительству городе Светлодарск (57 км северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала около 50 взрывов неопределенного происхождения и примерно 260 очередей из крупнокалиберного пулемета – все в 2–6 км к юго-востоку. На следующий день с этой же позиции наблюдатели слышали около 30 взрывов неопределенного происхождения и примерно 120 очередей из крупнокалиберного пулемета в 4–6 км к юго-востоку.

Вечером 2 и в ночь на 3 января камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от села Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с запада на восток и 9 снарядов с востока на запад, а затем 8 взрывов неопределенного происхождения, 8 осветительных ракет (2 с запада на восток, 1 с востока на запад, траектория полета остальных не установлена) и 62 снаряда (53 с востока на запад и 9 с запада на восток). Все эти нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на расстоянии 5–8 км к северу.

Кроме того, в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности 1 взрыв, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано 5 взрывов. «Утром 3 января, находясь в подконтрольном «ЛНР» селе Калиново‑Борщеватое (61 км к западу от Луганска), члены патруля СММ слышали 1 взрыв неопределенного происхождения и 5 выстрелов в 7–10 км к западо-юго-западу и западу. Во второй половине того же дня команда Миссии, осуществлявшая мониторинг в 1,5 км к северу от подконтрольного правительству села Муратово (51 км к северо-западу от Луганска), слышала 25 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км к юго-юго-востоку», – уточняется в отчете СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что В Макеевке (временно неподконтрольная территория Донецкой обл.) нетрезвый мужчина, утверждавший, что он член «ДНР», агрессивно высказывался в адрес наблюдателей и ударил ногой по пластиковому радиатору их машины.