В Покровске утепляют музей и библиотеку (Фото). Новости

Благодаря международным и собственным средствам библиотека в Покровске (Донецкая обл.) – это современный культурный центр. Здесь работают разнообразные кружки и студии. В библиотеке снова делают ремонт, на этот раз – снаружи: утепляют стены. Об этом говорится в сюжете телеканала «Орбита».

Внешнюю тепломодернизацию проводят и в здании исторического музея. «Теперь мы приступили к наружным работам, а это утепление, фасад. Библиотека и музей будут выполнены в едином стиле», – рассказала секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.

В музее, кроме утепления фасада, также заменят все окна на металлопластиковые.

Деньги, за которые проводят работы – не из городской казны. «Работы проводятся за счет субвенции из госбюджета, общий сводно-сметный расчет – это 3 млн грн», – сообщила Ирина Сущенко.

Все работы, в том числе и обновление внутренних помещений музея, планируется завершить в течение 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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