В Краматорске стартовал проект помощи от «Каритас». Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) стартовал проект «Няня на час». Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации «Каритас Краматорск».

«В многофункциональном социальном центре "Каритас Краматорск" стартует проект "Няня на час". Для решения социальных проблем вы теперь имеете «свободные руки», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что аниматор обеспечит безопасный и интересный досуг ребенку в возрасте от 2-х лет. «Развивающие и развлекательные занятия помогут вашему малышу комфортно провести время без вас – добавляют в организации.

Адрес центра: Краматорск, ул. Южная, 9. Запись по тел.: 068-290-9207, Ольга.

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