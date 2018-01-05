Сводка из зоны АТО за 4 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 2 обстрела украинских позиций, один украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня, 5 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении вечером более 10 мин калибром 120 мм незаконные вооруженные формирования выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского.

На донецком направлении в светлой время суток противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также из минометов калибром 120 мм у Верхнеторецкого.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 2 раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь попали районы населенных пунктов на горловском направлении, по которым применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.