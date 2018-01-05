В «ДНР»: Ясиноватая осталась без газа и тепла. Новости

В неподконтрольной Ясиноватой прекращено газоснабжение – возможно, по причине аварии. Об этом сегодня, 5 января, сообщают местные жители в соцсетях.

«Ясиноватая без газа по причине аварийной ситуации. Диспетчер горгаза не объясняет, где и почему она возникла. Сказал только, что надолго. Сроки не назвал. Закрыть все краны необходимо. Помогите пожилым соседям. Будем ждать от горгаза и администрации дальнейшей информации», – написал местный житель в городском сообществе.

Пользователи в комментариях называют свои версии причины отсутствия газа. Многие связывают аварию со вспышками, которые жители города наблюдали ночью:

Роман: «Причина! Возгорание газа на вводе в Ясиноватую»;

Андрей: «Это из-за этого ночью вспышки были? Оно?»;

Ирина: «Мы вспышки видели со стороны Пантелеймоновки»;

Роза: «Я ночью видела две вспышки в небе. Сначала одна – поменьше, думала, следом звук долетит – нет, тишина, потом через несколько секунд вторая, но очень сильная, на все небо! Но и в этот раз звука не было. А еще, сами трубы вряд ли порвутся, они крепче водяных»;

Мария: «Подскажите, в частном секторе, необходимо и на улице ввод перекрыть?»;

Нюрок: «Я звонила в горгаз, сказали, достаточно перекрыть краны в доме, ведущие к отопительным приборам и к газовой печке».

Также в городе отсутствует теплоснабжение. При этом ясиноватцы пишут, что температура на улице опустилась ниже ноля градусов: