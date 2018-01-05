Из-за весов в Мариуполе владельцы большегрузов заплатят штраф в десятки тыс. евро (Фото). Новости

Весовой комплекс, установленный на въезде в Мариуполь (Донецкая обл.), уже принес десятки тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Патрульные полицейские вместе со специалистами «Укртрансбезопасности» оштрафовали автомобили с перегрузом. Как уточнили в пресс-службе, правоохранители проводили проверку грузовых автомобилей, въезжавших в город по дороге «Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь», рейд начался 3 января в 18:00.

Патрульные полицейские вместе с представителями «Укртрансбезопасности» проверяли грузовые автомобили, взвешивая их на специальном весовом комплексе. Из 12-ти взвешенных автомобилей 6 были с перегрузом. Все грузовики принадлежат одной компании, на владельца которой были составлены акты. Общая сумма штрафов составила 32,8 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что на въездах в Мариуполь будут взвешивать грузовые авто.

Читайте также: