За 2 года в городской транспорт Мариуполя вложено более 200 млн грн. Новости

КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» за 2 года пополнилось 80-ю единицами транспорта – трамваями, троллейбусами и автобусами. Сумма вложений в обновление транспорта составила более 200 млн грн. В эту сферу инвестировал город, Европейский Союз, область и Фонд развития Мариуполя. Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам мэра, 2 года назад 80% пассажирского коммунального транспорта находилось в аварийном состоянии. За это время вывели из эксплуатации аварийную технику и заменили ее. Кроме того, заменяются старые остановочные павильоны на современные, европейского образца с электронным табло расписания движения транспорта.

Как сообщил Бойченко, за это время открыта современная диспетчерская, весь транспорт оснащен gps-навигацией, а его передвижения можно отследить по приложению в онлайн-режиме. «Теперь мы можем видеть выполнение плана и соблюдение графика передвижения», – отметил Вадим Бойченко.

В городе появляются новые транспортные маршруты. Левый берег соединен с микрорайоном Западный благодаря запуску маршрутов 15 и 15а. По словам городского головы, будет решена и транспортная проблема для жителей Черемушек и Курчатова.

«Наша цель – диверсифицировать соотношение транспорта в Мариуполе. Сделать 70% коммунального транспорта и 30% частного», – сообщил городской голова.

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