В Новопскове готовят к открытию ЦПАУ (Фото). Новости

В Новопскове (Луганская обл.) в феврале откроется ЦПАУ. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Центр предоставления административных услуг будет размещаться в поселковом доме культуры. В нем будет 5 комнат: зал обслуживания, кабинет директора, коридор для ожидания, санузел и детская зона.

Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы. Уже утепленный фасад, рядом с помещением построена детская площадка. По Программе развития ООН на ремонтные работы выделено 1,8 млн грн.

Открытие Центра запланировано на конец февраля 2018 года. В настоящее время ЦПАУ принимает клиентов в помещении Новопсковской объединенной территориальной громады.

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