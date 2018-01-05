В Северодонецке прокуратура может закрыть 4 детсада. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) 4 января состоялось экстренное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает отдел внутренней политики и связей с общественностью Северодонецкого горсовета.

Главный вопрос повестки дня – улучшение противопожарного состояния коммунальных учреждений в связи с предписаниями Северодонецкого городского управления ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Председательствующий на заседании заместитель городского головы Александр Ольшанский напомнил, что в связи с трагедией в Одессе в детском лагере «Виктория» решено усилить меры противопожарной безопасности. Так, в IV квартале была проведена проверка городских коммунальных учреждений. Сейчас есть замечания по учреждениям здравоохранения, образования и культуры. «ГСЧС Украины в Луганской области подало иски в прокуратуру о закрытии четырех дошкольных учебных заведений. Мы считаем, что этого нельзя допустить, никакие иски не должны быть поданы. Допустить закрытия этих дошкольных учебных заведений, особенно в осенне-зимний период, мы не можем», – отметил Александр Ольшанский.

Присутствующий на заседании комиссии начальник Северодонецкого городского управления ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Олег Катасон разъяснил замечания спасателей и пути их устранения.

После обсуждения было принято решение городской комиссии по устранению замечаний коммунальными заведениями, а также требование к правоохранительным органам не закрывать эти дошкольные учебные заведения, так как пути устранения замечаний найдены.

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