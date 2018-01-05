В «ДНР»: В Горловке рассказали о количестве трамваев и троллейбусов (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке работает 8 трамваев и 12 троллейбусов. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

На данный момент подвижной состав предприятия «Горловское трамвайно-троллейбусное управление» насчитывает 20 единиц: 8 трамвайных вагонов и 12 троллейбусных машин. Как рассказал начальник трамвайно-троллейбусного управления Михаил Коновальчиков, в 2017 году были восстановлены 3 троллейбусных машины, 2 трамвайных вагона. Это позволило, как утверждает Коновальчиков, сократить интервал движения машин. Кроме того, был запущен маршрут троллейбуса в поселок Короленко.

В 2018 году, как уверяют в ТТУ, в Горловке планируют выпустить на линии еще 2 отремонтированных трамвая и 2 троллейбуса.

Как утверждается в сюжете, сейчас на предприятии работает 231 человек, а также существует несколько бригад, отвечающих за освещение городских улиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»