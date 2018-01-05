Первый этап оказания медпомощи освобожденным заложникам завершен, – представитель президента. Новости

Первый этап оказания медицинской помощи военнослужащим и гражданским, которые были освобождены из плена 27 декабря, завершился. Об этом сегодня, 5 января, сообщила руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая (на фото) в эфире «112 Украина».

«На сегодня завершен первый этап оказания помощи, то есть оказание медицинской помощи. Военные проходили лечение в Центральном военном клиническом госпитале, гражданские освобожденные граждане прошли первое обследование в больнице на ул. Верхней, и в дальнейшем те из них, кто нуждаются в стационарном лечении, и те, кто проживали на временно неконтролируемых территориях, находятся в Феофании», – сказала она.

По словам Зарицкой, на сегодня уже есть возможность начать реабилитационный этап помощи. «Люди, которые пребывали в принудительной изоляции, их статус – особый. И реабилитация, которая им необходима, она должна начинаться с комплекса мероприятий», – отметила чиновница.

По ее словам, эти люди находились под огромным давлением – физическим и психологическим. Поэтому основная задача реабилитационного этапа – помочь человеку понять, что он больше не находится под давлением.

Ранее сообщалось, что на период реабилитации военнослужащих, которые были освобождены из плена 27 декабря, военный госпиталь будет закрыт для медиа и общественности.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника.

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