На Луганщине начали отстреливать диких животных. Новости

В Новоайдарском районе (Луганская обл.) началась работа по проведению отстрела диких животных. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.

В соответствии с протоколом заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Луганской облгосадминистрации, на основании письма оперативно-тактической группировки «Луганск» в Новоайдарском районе начата работа по проведению отстрела диких хищников и других диких животных.

В пресс-службе сообщили, что отстрел производится исходя из особенностей текущей обстановки на территории лесоохотничьего хозяйства и населенных пунктов Новоайдарского района. Эти мероприятия проводятся специально подготовленными бригадами охотников под общим контролем Государственного лесоохотничьего хозяйства и Госпродпотребслужбы.

С начала облавных охот уже застрелены 5 одичавших собак. Уничтожение трупов животных проводится со всеми мерами биобезопасности.

Облавные охоты продолжаются.

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