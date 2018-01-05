Медицинское оборудование от Словакии получат 12 лечебных учреждений Луганщины. Новости

Медицинское оборудование от Словакии получат 12 лечебных учреждений Луганщины

05.01.18 15:41dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

12 учреждениям здравоохранения Луганской области будет передано медицинское оборудование от Словацкой Республики. Об этом сегодня, 5 января, сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В рамках оказания материально-технической помощи от благотворительной организации «Благотворительный фонд "Украина – Словакия СОС"» 12 учреждениям здравоохранения будет передано необходимое медицинское оборудование.

Распоряжением председателя облгосадминистрации для получения международной благотворительной помощи определены следующие лечебные учреждения:

  • Луганская областная клиническая больница,
  • Луганская областная база спецмедснабжения,
  • Луганская, Лисичанская, Рубежанская станции скорой медицинской помощи,
  • Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение,
  • Попаснянская центральная районная больница,
  • Счастьенская городская больница,
  • Белокуракинский и Кременской областные дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов,
  • Нижнянский и Старобельский областные психоневрологические интернаты.

Среди большого перечня необходимого медицинского оборудования – наборы скальпелей, колб, специальной одежды, мобильных операционных столов и многое другое.

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