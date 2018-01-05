Медицинское оборудование от Словакии получат 12 лечебных учреждений Луганщины. Новости

12 учреждениям здравоохранения Луганской области будет передано медицинское оборудование от Словацкой Республики. Об этом сегодня, 5 января, сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В рамках оказания материально-технической помощи от благотворительной организации «Благотворительный фонд "Украина – Словакия СОС"» 12 учреждениям здравоохранения будет передано необходимое медицинское оборудование.

Распоряжением председателя облгосадминистрации для получения международной благотворительной помощи определены следующие лечебные учреждения:

Луганская областная клиническая больница,

Луганская областная база спецмедснабжения,

Луганская, Лисичанская, Рубежанская станции скорой медицинской помощи,

Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение,

Попаснянская центральная районная больница,

Счастьенская городская больница,

Белокуракинский и Кременской областные дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов,

Нижнянский и Старобельский областные психоневрологические интернаты.

Среди большого перечня необходимого медицинского оборудования – наборы скальпелей, колб, специальной одежды, мобильных операционных столов и многое другое.