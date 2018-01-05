Медицинское оборудование от Словакии получат 12 лечебных учреждений Луганщины. Новости

12 учреждениям здравоохранения Луганской области будет передано медицинское оборудование от Словацкой Республики. Об этом сегодня, 5 января, сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В рамках оказания материально-технической помощи от благотворительной организации «Благотворительный фонд "Украина – Словакия СОС"» 12 учреждениям здравоохранения будет передано необходимое медицинское оборудование.
Распоряжением председателя облгосадминистрации для получения международной благотворительной помощи определены следующие лечебные учреждения:
- Луганская областная клиническая больница,
- Луганская областная база спецмедснабжения,
- Луганская, Лисичанская, Рубежанская станции скорой медицинской помощи,
- Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение,
- Попаснянская центральная районная больница,
- Счастьенская городская больница,
- Белокуракинский и Кременской областные дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов,
- Нижнянский и Старобельский областные психоневрологические интернаты.
Среди большого перечня необходимого медицинского оборудования – наборы скальпелей, колб, специальной одежды, мобильных операционных столов и многое другое.
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