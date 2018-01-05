На Луганщине перевернулся «Рено» – пограничники спасали людей (Фото). Новости

Сегодня, 5 января, пограничники Луганского отряда, во время выполнения служебных задач, двигаясь на автомобиле, заметили перевернутый легковой автомобиль «Рено». Об этом сообщает пресс-служба «Госпогранслужбы».

Разбитая машина находилась на обочине у перекрестка дорог в Станично-Луганском районе, где сейчас на дорогах гололедица и почти отсутствует любое движение транспортных средств.

«Военнослужащие, остановившись и осмотрев легковой автомобиль обнаружили трех граждан - двух мужчин и одну женщину с многочисленными травмами и травматическим шоком. Безотлагательно оказав первую медицинскую помощь пострадавшим, пограничники вызвали карету "скорой" и сообщили сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

Сейчас медиками оказана квалифицированная помощь пострадавшим, которые доставлены в ближайшую больницу.