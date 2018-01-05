В преддверии Рождества полиция обследует церкви на отсутствие взрывчатки (Фото). Новости

Накануне Рождества полиция Донетчины обследует церкви на отсутствие взрывчатых предметов. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

После обследования церквей более 500 полицейских и участников общественных формирований возьмут под охрану все культовые сооружения, где в Рождественскую ночь будет происходить праздничная служба.

6-7 января богослужения пройдут в 187 церквях, ожидаемое количество верующих – около 65 тыс. человек. В 9 храмах служба продлится до утра.

С сегодняшнего дня, 5 января, полиция прифронтового региона начала обследования церквей на предмет выявления угроз. Участие в мероприятиях принимают взрывотехники и кинологи со служебными собаками, которые проверяют сооружения и прилегающую территорию на отсутствие оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В целом по области на патрулирование в эти дни выйдет до 2 тыс. полицейских. Усиленный режим несения службы продлится до 9 января.

Читайте также: