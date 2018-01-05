На восстановление и развитие мира на Донбассе Кабмин Украины выделит 4,8 миллиарда гривень. Новости

Кабинет министров Украины(КМУ) утвердил Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Программа предусматривает финансирование в сумме 4 млрд 762 млн 322 тыс. грн до конца 2020 года. В основе программы заложен комплексный подход к решению проблемы восстановления и развития мира в регионе. Программа нацелена на выполнение широкого спектра задач и мероприятий по усилению доверия между государством и гражданами и оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения в преодолении кризисной ситуации на востоке Украины.

Внедрение программы должно обеспечить консолидацию усилий центральных и местных органов исполнительной власти, общественных организаций и международного сообщества в процессе восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, а также социально-экономическое развитие принимающих общин.

Программа предусматривает, в частности:

восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, тепло- и газоснабжения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологии и охраны окружающей природной среды, физической культуры и спорта.

Также планируется экономическое восстановление, создание условий для повышения уровня занятости населения, оказание поддержки микро-, малому и среднему бизнесу и расширение доступа к финансовым услугам, развитию промышленности, строительства, сельского хозяйства и т.д.