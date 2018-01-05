Средняя зарплата в Донецкой области выше всех регионов, кроме Киева. Новости

Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года была самой высокой у жителей Киева и Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 5 января, пресс-службой Государственной службы статистики Украины.

В частности, ее уровень в Киеве составил 11 тыс. 643 грн., а в Донецкой области – 8 тыс. 217 грн. За ней идет Киевская область, где средняя зарплата в ноябре составляла 7 тыс. 541 грн.

Далее по этому показателю располагаются Днепропетровская и Запорожская области – 7 тыс. 424 грн и 7 тыс. 326 грн соответственно.

На последних местах по уровню средней зарплаты оказались Тернопольская и Черниговская области – 5 тыс. 956 грн и 5 тыс. 898 грн соответственно.

Средняя заработная плата в Украине в ноябре прошлого года составляла 7479 грн.