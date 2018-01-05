СММ ОБСЕ выяснила детали ЧП, когда в мужчину бросили гранату на Луганщине. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточнили сообщения о том, что в Сватово (Луганская обл.) мужчина получил ранения в результате взрыва ручной гранаты. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 5 января.

«Наблюдатели уточняли сообщения о том, что в подконтрольном правительству г. Сватово (125 км к северо-западу от Луганска) мужчина получил ранения в результате взрыва ручной гранаты. 2 января медработники больницы в Сватово сообщили членам патруля Миссии, что 30 декабря к ним в больницу доставили 32-летнего мужчину с осколочными ранениями кисти, рук и левой ноги, которые, по оценке медработников, были вызваны взрывом ручной гранаты. Они добавили, что в тот же день мужчину выписали из больницы. 4 января пострадавший мужчина рассказал наблюдателям, что какой-то мужчина бросил ручную гранату в его сторону. По сообщению городской полиции Сватово, по факту данного происшествия ведётся расследование, и уже был взят под стражу 62-летний мужчина», – говорится в сообщении.