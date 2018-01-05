Президент самопровозглашенной Южной Осетии приехал в Донецк. Новости

Президент самопровозглашенной Южной Осетии (ЮО) Анатолий Бибилов находится с рабочим визитом в «ДНР». Об этом, сегодня, 5 января, сообщил представитель пресс-службы главы ЮО, пишут российские СМИ.

«Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в настоящее время находится с рабочим визитом в Донецке. Основная цель визита связана с работой по развитию экономических и торговых отношений», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная Южная Осетия (ЮО) готова провести референдум о своем вхождении в состав России, однако такой шаг стал бы предательством по отношению к «ДНР»/«ЛНР», как заявил Анатолий Бибилов.