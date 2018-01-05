Во сколько в этом году обойдется Рождественская кутья. Новости

Стоимость основных блюд рождественского стола – кутьи и компота, согласно ценам декабря 2017 года, по сравнению с декабрем 2016 года, выросла на 7%, за счет подорожания мака и орехов. Зато почти на треть дешевле обойдется на Рождество компот, вследствие снижения цен на традиционные для Украины сухофрукты (груши и яблоки). Таковы расчеты экспертов Экономического дискуссионного клуба.

Специалисты для расчета использовали собственный мониторинг, а именно цены, по которым реализовывалась соответствующая продукция на сельскохозяйственных ярмарках в Печерском районе Киев 23 -24 декабря 2017 года. В частности, оказалось, что хозяйкам приготовление кутьи на семью (1,5 кг) в Сочельник 2018 года будет стоить 73 грн или около 12 грн на порцию 250 граммов. На компот (без добавления сахара) ориентировочно необходимо будет потратить еще 20 грн.

Таким образом, даже по ценам киевского Печерска, кутья будет оставаться доступным для украинцев блюдом, особенно если учесть, что в среднем потребительские цены на продукты питания в Украине в 2017 году выросли почти на 20%. А это значит, что организовать праздничные застолья в Сочельник с 12 постными блюдами и на Рождество с многообразием скоромных блюд будет достаточно затратно.

Как свидетельствуют статистические данные, в течение года (декабрь 2017 года по сравнению с декабрем 2016года) потребительские цены повысились практически на все социально значимые продовольственные товары. Счастливое исключение здесь составили крупы гречневые и сахар, на которые зафиксировано снижение цен на 36% и 14,5% соответственно.

Больше всего в течение года как в относительном, так и абсолютном измерении подорожало сало (на 69%, или 28 грн за килограмм). На треть подорожали за год говядина (27 грн за килограмм) и свинина (26 грн за килограмм). Около четверти прошлогодних цен добавили мясо птицы, колбасы вареные, сыр мягкий и сметана.

Рост цен на яйца, масло сливочное, хлеб массовых сортов превысил 20%.

Для ценителей винегрета также не очень приятные новости. Морковь и свекла в этом году стоят вполовину дороже, чем в прошлом году. Также заметно повысилась стоимость лука, картофеля и капусты.



Источник: Экономический дискуссионный клуб