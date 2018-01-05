В Травневом и Гладосово восстановили электроснабжение, – Жебривский. Новости

Освобожденные поселки Травневое и Гладосово (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) снова подключены к линиям электроснабжения с подконтрольной украине терриории, после обстрела 2 января снайперами, которые перебили провода. Об этом сегодня, 5 января, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Травневое и Гладосово – с электричеством. Электросеть к поселкам провели с контролируемой Украиной территории еще до нового года и 28 декабря сделали первое подключение. Но рашистским оркам, наверное, не нравится, что жизнь жителей, которые длительное время находились под их так называемой "властью", налаживается, и 2 января снайперы повредили изоляцию и перебили провода. Несколько дней понадобилось на то, чтобы добиться гарантий безопасности для бригады электриков. Наконец удалось заменить простреленное оборудование и восстановить электроснабжение в двух поселках. Уже второй день Травневое и Гладосово обходятся без генераторов. Надеюсь, что хотя бы Рождество людям дадут спокойно отпраздновать», – написал Жебривский.

Ранее сообщалось, что 28 декабря освобожденные поселки Травневое и Гладосово окончательно подключили к электроснабжению.