В «ДНР» берутся за внедрение криптовалюты. Новости

В «ДНР» берутся за внедрение криптовалюты

05.01.18 22:57dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Среди планов «министерств и ведомств ДНР» на 2018 год, которые были озвучены «зампредседателя совета министров ДНР» Дмитрием Трапезниковым, есть внедрение блокчейн управления и криптовалют. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Выполнять эту задачу поручено  «ГП Почта Донбасса». Среди целей и задач предприятия: «полноценный международный почтовый обмен; электронная марка; создание единого логистического центра; выпуск социально значимых групп товаров под брендом "Почта Донбасса"; реализация проекта интернет-магазин "ГП Почта Донбасса"; открытие "МОЛ Aliexpress в ДНР"; Почта-Банк;  открытие единого окна госуслуг, МФЦ;  внедрение блокчейн управления и криптовалют; собственная типография (филателия);  развитие сети терминалов самообслуживания в ОПС».

Ранее сообщалось, что «министр связи Донецкой народной республики» Виктор Яценко заявил, что криптовалюта смогла бы соединить промышленный потенциал и потребности глобальной экономики в продуктах «ДНР».

Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория

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