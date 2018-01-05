В «ДНР» берутся за внедрение криптовалюты. Новости

Среди планов «министерств и ведомств ДНР» на 2018 год, которые были озвучены «зампредседателя совета министров ДНР» Дмитрием Трапезниковым, есть внедрение блокчейн управления и криптовалют. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Выполнять эту задачу поручено «ГП Почта Донбасса». Среди целей и задач предприятия: «полноценный международный почтовый обмен; электронная марка; создание единого логистического центра; выпуск социально значимых групп товаров под брендом "Почта Донбасса"; реализация проекта интернет-магазин "ГП Почта Донбасса"; открытие "МОЛ Aliexpress в ДНР"; Почта-Банк; открытие единого окна госуслуг, МФЦ; внедрение блокчейн управления и криптовалют; собственная типография (филателия); развитие сети терминалов самообслуживания в ОПС».

Ранее сообщалось, что «министр связи Донецкой народной республики» Виктор Яценко заявил, что криптовалюта смогла бы соединить промышленный потенциал и потребности глобальной экономики в продуктах «ДНР».

Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория