Что предлагают в Донецке на Рождество (программа мероприятий). Новости

В воскресенье, 7 января, на пл. Ленина в центре неподконтрольного Донецка пройдут мероприятия, посвященные Рождеству Христову. Об этом сегодня, 5 января, пишут пользователи соцсетей.
«Так, среди мероприятий – рождественская ярмарка. На рождественской ярмарке можно отведать традиционные блюда, кондитерские изделия, ароматную выпечку, согреться горячими напитками, приобрести изысканные украшения, сувениры, памятные подарки, оригинальные товары ручной работы. Для детей пройдут конкурсы, игры с героями русских сказок и вручение подарков. Также состоится концерт с участием творческих коллективов города. На площади Ленина будут установлены разнообразные тематические фотозоны, а также "Волшебный сундук". В него все желающие смогут положить поздравления, сувениры и маленькие подарки для детей из домов-интернатов. Мероприятия пройдут 7 января с 13:00 до 18:00», – сообщает автор поста.
Несмотря на то, что пост собрал много лайков, комментируют мероприятия дончане скорее пессимистично:
- Олег: «Будут обстрелы»;
- Сергей: «На площади Ленина – рождественский праздник? Хворі люди...».
Ранее сообщалось, что новогодняя ночь в Донецке прошла сравнительно бесшумно. Как обычно после полуночи загремели салюты. К грохоту петард примешивались звуки автоматных очередей. Таковы городские современные реалии.
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