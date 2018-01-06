В плену ультраса ФК «Зари» держали вместе с бывшими «ополченцами». Новости

Во время плена «МГБ ЛНР» фабриковало видеообращения, которые записывались после физического воздействия на заложников. О этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал освобожденный 27 декабря в рамках обмена пленными ультрас ФК «Заря» Артем Ахмеров (на фото).

Артема вместе с Владом Овчаренко задержали в Луганске 10 октября 2016 года за видео, на котором парни сожгли флаг «республики», затем их обвинили в «шпионаже» в пользу Украины.

Он говорит, что причина задержания банальна, т.к. таких случаев много. «С нами обменяли еще одного парня. Ему также приписали "шпионаж" в пользу Украины, а он всего лишь в караоке в центре города спел песню группы "Океан Эльзы". Его "приговорили" к 12 годам», – рассказал Артем.

По его словам, в плену продолжают оставаться украинцы, «осужденные» и до 12-ти, и до 14-ти лет.

Артем напомнил, что задержали их вчетвером. Двух других ультрас (Вячеслава Украинского и Дмитрия Крамаренко) отпустили: «Не знаю, по какой причине, их заставили или они сами, но им вручили флаги "ЛНР", они извинились и остались там. То есть для Украины на какое-то время их не существует».

Также он уточнил, что больше товарищей из ультрас ФК «Заря» на неподконтрольной территории нет, «и вряд ли кто после случившегося туда добровольно поедет».

Жители Луганска Крамаренко и Украинский с флагом «ЛНР»

«Когда нас задержали, мы были в так называемом изоляторе "МГБ" – это подвальное помещение с камерами на территории бывшего областного СБУ. В подвале держали по 2-3 человека», – рассказал Ахмеров.

Там они с Владом Овчаренко провели около двух месяцев, затем их перевели в следственный изолятор Луганска. Здесь им даже удавалось посмотреть футбол, т.к. в камере был телевизор. «Здесь мы содержались вместе с обычными заключенными... Я сидел с разными людьми, которые сидели за убийство, за дела с наркотиками, приходилось сидеть и с бывшими ополченцами», – отметил Артем.

Также здесь фабриковалось видеообращение, которое потом распространяло «МГБ ЛНР». «Видео было записано, как говорится, из-под палки. Был написан текст, который я заранее заучивал. Приходила начальница пресс-службы "МГБ" и записывали это все, предварительно с нами "поработав" физически», – рассказал бывший узник.

Во время «судебного процесса», который шел с июня по октябрь 2017 года, Артему и Владу выделили «государственных защитников». Нанимать частных адвокатов, по их мнению, не было смысла. «Мы хотели с Владом отказаться, но статья квалифицируется как "особо тяжкая", нельзя оставаться без защитника», – пояснил бывший узник «ЛНР».

Артем добавил, что «судебный процесс» был полностью закрыт: на «суд» не допускали ни родственников, ни представителей местной «прессы»: «Меня это удивило. Я думал, это будет показательный процесс. Но прессы тоже не было».

С родными ему удалось пообщаться лишь на одном свидании в ноябре, которое ему разрешили после «приговора».

На неподконтрольной Украине части Луганской области у парня остались родные и близкие. Но он надеется, что на них не будет давления со стороны «ЛНР». «Надеюсь, для них все обойдется, потому что интерес представлял я, а не они. Хотели бы сделать им плохо, давно бы сделали. Думаю, целью были мы с Владиславом», – резюмировал Артем Ахмеров.

Сейчас Артем проходит курс реабилитации в госпитале в Феофании.

Как сообщалось ранее, 25 октября 2017 года Владислава Овчаренко в «ЛНР» приговорили к 17 годам строгого режима, а Артема Ахмерова – к 13-ти. В то же время в «МГБ ЛНР» сообщили, что Вячеслав Украинский и Дмитрий Крамаренко признали свою вину и отказались от обмена, предложенного полком «Азов» в 2016 году.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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