В Луганске собаки-чемпионы просят милостыню (Фото). Новости

На рынке в неподконтрольном Луганске немецкая овчарка, увенчанная медалями за победы в конкурсах, просит подаяние, о чем говорит надпись «Помогите выжить». С ней вместе милостыню просит и миловидный шпиц.

Фото данной ситуации на своей странице в соцсети в январе разместил местный житель Валерий Унукович.

Судя из комментариев луганчан, данные собаки – из «домашнего приюта» пенсионерки Светланы Пинчук. Ситуация с приютом неоднозначная, т.к. животные содержатся в обычной квартире многоэтажного дома.

Светлана Пинчук – собаковод, заводчик немецких овчарок. Ее питомцы неоднократно удостаивались наград разного уровня, о чем свидетельствуют многочисленные медали и кубки в квартире Светланы.

С начала болевых действий в Луганске в 2014 году Светлана Пинчук начала оказывать помощь пострадавшим животным, а также тем, кого выехавшие хозяева оставили в военном городе. Таким образом в квартире Светланы образовался приют: одних ей удается отдать «в хорошие руки», другие остаются у пенсионерки на передержке. По ее словам сейчас в квартире находятся 34 собаки. Как сообщают очевидцы, «там и кошек еще больше двух десятков». Естественно, такое соседство вызывало неоднократные возмущения соседей.

31 декабря 2017 года, как отмечает Светлана, «соседи взбесились». «Сейчас, как на зло, соседи взбесились. Обрезали телевидение, сломали замок в квартиру и вход в тамбур. Какая-то гадость облила крупу для животных водой, чем была испорчена. Боюсь, чтобы не отрубили свет. И это уже проходит третий год подряд. Вот так поздравляют соседи. У меня очень много животных, часть из них после ранений, контузий, понятно, что такие проблемные животные никому не нужны. Всем нужны здоровенькие и бесплатно. А то во что выливается их содержание, лечение и кормление никого не волнует», – написала хозяйка приюта в соцсети.

Она дополняет, что у нее маленькая пенсия, поэтому на содержание животных ей «нужна финансовая помощь и, если можно, продуктами для животных, а также дорогостоящие препараты».

Светлана не скрывает, что сейчас вынуждена выставлять собак на улицы для сбора пожертвований и сама опубликовала подобное фото:

Мнения луганчан относительно «домашнего приюта» и выставления животных на сбор милостыни разделились.

Одни – восхищаются деятельностью пенсионерки в военное время, делают репосты ее публикаций для сбора средств животным, перечисляют деньги, призывают к сочувствию:

Ирина: «Мне плевать на людей, которые заводят животных, а потом бросают»;

Тина: «Животных, действительно, больше жаль, чем людей, которые их бросают».

Другие предлагают посмотреть на ситуацию с точки зрения жителей дома, и условий содержания самих животных в непригодных для этого условиях: