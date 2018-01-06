Добрый сосед: Активист из Краматорска бесплатно ремонтирует дома многодетных семей. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) активист общественной организвции «Вільна хата» Евгений Бойко вместе с командой волонтеров делают бесплатный ремонт в домах многодетных семей города.

Евгений Бойко и его команда делают ремонты. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Однако, ремонты бесплатные. Все расходы берет на себя общественный проект «Добрый сосед». Помощь активистов предназначена в первую очередь для незащищенных слоев населения, многодетных семей, которые потеряли одного из кормильцев. Подобных семей, которым требуется помощь в Краматорске и ближайших селах – много. Евгения с единомышленниками это не пугает. Его цель – больше, чем просто улучшить условия жизни семьи, которая оказалась за чертой бедности.

Фото: скриншот видео

«Делюсь тем, что есть. Может это будут эмоции, может какие-то навыки. Мы с командой даем семье толчок для изменений в жизни. Они видят, что все можно изменить. И у них будут силы изменить все вокруг себя», – рассказывает куратор проекта «Добрый сосед» Евгений Бойко.

Если не я, то кто? Над таким вопросом 21-летний Евгений задумался после начала военных действий на востоке Украины. Сначала он помогал пострадавшим ремонтировать дома после обстрелов. Потом присоединился к проекту «Вільна хата», молодежной организации, которая поставила целью превратить Краматорск в европейский город. «Вільна хата» стала для Евгения вторым домом. Это молодежная творческая мастерская, которая воплощает в жизнь социальные проекты. Идея проекта «Добрый сосед» у Евгения и его друзей возникла после того, как они побывали во всеукраинском лагере «Строим Украину вместе».

Фото: скриншот видео

Активисты за полгода смогли помочь с ремонтами более 10 социально незащищенным семьям. Стройматериалы покупают на грантовые деньги. Транспорт и рабочие руки – это бескорыстный вклад в доброе дело единомышленников Евгения. Он говорит, что искать таких не приходится, они приходят сами и предлагают помощь. И это не только молодежь. Вадиму Кротченко, например, уже за 50. «Первый раз я увидел инициативу «Добрый сосед» в Фэйсбуке. Мне понравилось. Как предприниматель, я раньше помогал людям. И здесь могу это сделать. Ощущаю себя настоящим добрым соседом», – делится волонтер.

С властью стараются сотрудничать. Понимают, что государственного финансирования на решение всех проблем их прифронтового города не хватит. «Я знаю, что есть люди, которые отдают много своего свободного времени, чтобы улучшить ситуацию», – отмечает Евгений.

Он мечтает расширить проект и сеть волонтеров «Вільної хати». В частности, привлечь психологов-волонтеров, которые работали бы с детьми, которые оказались в трудном положении. Мотивировать их перейти из роли жертв, в роль тех, кто сам может помочь и себе и другим.

По материалам видеосюжета «Deutsche Welle». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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