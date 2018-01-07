Как встретили Рождество на передовой в зоне АТО (Фото). Новости

На передовой в зоне АТО украинские военные по-своему, по-фронтовому, встречают Рождество Христово.

Так, 6 января Рождественский сочельник отмечали бойцы, которые защищают подступы к Волновахе (Донецкая обл.). «В Сочельник на их столе нет такого разнообразия постных блюд, которые мы привыкли видеть во многих украинских семьях, но рождественская кутья обязательна. В уютном блиндаже на столе горит рождественская свеча, рядом стоит маленькая елка. Несколько военнослужащих уже за столом, остальные – на боевых постах», – рассказали о начале празднований в мобильной пресс-группе ОТУ «Донецк».

Военнослужащий ВСУ Александр отметил, что каждый из бойцов, которые посменно несут боевое дежурство, обязательно отведают рождественскую кутью. «Мы постоянно, а по праздникам тем более, усиливаем бдительность и внимание. Ведь враг не соблюдает перемирие и продолжает обстреливать наши позиции не по всей линии фронта», – сказал Александр.

В зоне АТО под Волновахой. Фото: пресс-центр штаба АТО

Также Сочельник отмечали и на луганском направлении зоны АТО. В селе Крымское (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) военнослужащие ВСУ приняли участие в рождественском богослужении.

«Я желаю всем крепкого здоровья и чтобы мы путем победы получили в 2018 году мир. Мира всем, согласия и Божьего благословения», – обратился к защитникам отец Александр.

А группа военно-гражданского взаимодействия ОТУ «Луганск» доставила бойцам кутью и домашние сладости от волонтеров из Тернопольской области. «Люди от чистого сердца передают эти подарки в качестве поддержки военнослужащим ВСУ, которые находятся на территории АТО», – сказал командир группы Валерий Васалына.

Как уточнила пресс-офицер ОТУ «Луганск» Светлана Борисова, с Тернопольщины передали все необходимые ингредиенты кутьи, благодаря чему бойцы могли приготовить главное рождественское угощенье и встретить праздник.

По материалам пресс-центра штаба АТО, «Военного телевидения Украины»

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