В «ЛНР» молились о мире на Донбассе и о шахтерах (Фото). Новости

6 января в нижнем Свято-Григорьевском храме кафедрального собора города Ровеньки (НКТ*, Луганская обл.) прошло вечернее рождественское богослужение. Об этом сообщает пресс-служба Ровеньковской епархии Украинской православной церкви.

«Архипастырь и богомольцы молились о преодолении церковного раскола, о мире на Донбассе и о шахтерах», – отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы Ровеньковской епархии УПЦ

Также архиерей Ровеньковской епархии архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон обратился с рождественским посланием, в котором призвал к миру. «Усердно и с верой в помощь божию мы продолжаем возносить молитвы о даровании мира нашей земле… Будем стремиться к этому миру всей своей душой… Над головами нашими проносятся страшные бури житейские, а если в сердце Христос, то с ним и мир, а вместе с миром в сердце всегда светло, тепло и спокойно», – в частности, сказал архиепископ.

Отметим, что 5 января 2018 года исполнилось пять лет со дня образования Ровеньковской епархии.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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