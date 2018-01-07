Чтобы преодолеть испытания, недостаточно корректива политического курса, – митрополит Донецкий и Мариупольский . Новости

Чтобы наступивший год принес перемены к лучшему, достаточно перестать умножать зло и ненависть. Как передает пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви, об этом в своем рождественском послании сказал митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

Он отметил, что в это трагическое время «огненного искушения нашего народа» также проявляются христианские добродетели в личной и общественной жизни. Достаточно лишь взглянуть вокруг, чтобы «увидеть боль тех, кто оказался сегодня лишенным средств к существованию, кто теряет здоровье без всякой надежды его восстановить, кто страдает от разделений в обществе, в семье».

«Только в способности откликаться на горе и нужду ближнего, в солидарности со слабыми проявляется подлинная сила человеческого духа», – констатировал священнослужитель.

Также митрополит Иларион остановился на теме современного отношения к церкви, вероятно, имея в виду УПЦ Московского патриархата. «К сожалению, многие силы пытаются сегодня сделать церковь участницей конфликтов, споров и разногласий. Благочестивые труженики Винограда Христова, священнослужители и миряне подвергаются клевете и наговорам. В искаженном и ущербном виде подаются широкой общественности прекрасные и важные попытки Святой Церкви сохранить среди людей мир, терпение, великодушие и уважение друг ко другу», – сказал он.

В этой связи он акцентировал, что опыт истории учит, что «все попытки построить счастливый мир без Бога обречены на провал».

«Чтобы народ преодолел выпавшие на его долю испытания, недостаточно внести коррективы в политический курс и принять новые Законы. Чтобы наступивший год принес нам перемены к лучшему, достаточно перестать врать и обманывать друг друга, перестать умножать зло и ненависть, обогащаться путем воровства и злодейства», – подчеркнул митрополит.

Поэтому в праздник Рождества он призвал всех «открыть свое сердце Господу, чтобы наши усилия по обновлению общественной жизни действительно увенчались успехом, чтобы мирной, счастливой и успешной стала жизнь каждого из нас».

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