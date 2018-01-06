Правоохранители отработали прифронтовую Авдеевку (Фото). Новости

5 января в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) силами полиции Донетчины и Национальной гвардии были проведены спецмероприятия с целью повышения уровня безопасности накануне рождественских праздников. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В отработке были задействованы 100 правоохранителей. После ночного инструктажа экипажи отправились в Авдеевку. В составе пеших и мобильных нарядов полицейские проверяли транспорт, документы водителей и пассажиров, отрабатывали адреса возможного нахождения разыскиваемых лиц, владельцев зарегистрированного оружия. В ходе спецмероприятий сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях – местных жителей 31-39 лет», – сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители изъяли два переделанных пистолета, ликвидировали незаконный пункт приема металлолома и обнаружили фальшивого «пенсионера МВД».

«Мужчина назвался бывшим сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью Киевщины и показал пенсионное удостоверение, которое вызвало сомнения. В ходе проверки оказалось, что документ – поддельный, а мужчина в органах внутренних дел службу никогда не проходил. По факту подделки открыто уголовное производство по ч. 1,3 ст.358 Уголовного кодекса Украины», – отметили в пресс-службе.

Всего за сутки задокументировано 4 преступления. Продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

По данным правоохранителей, на сегодня в Авдеевке проживает более 26 тыс. человек, из них более 2300 детей. С начала боевых действий в городе погиб 61 человек, еще более 500 получили ранения. По факту повреждения домов в полицию поступило 1248 сообщений. В том числе обстрелами были повреждены больница, 5 школ и 5 детских садов.