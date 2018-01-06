Медреформа: Медицина в Украине может стать более дорогой и менее доступной. Новости

Как известно, в Украине, в том числе на Донбассе, стартовала медицинская реформа. Новая система имеет как преимущества, так и недостатки.

Одно из преимуществ – денежный стимул для врачей. Государство стимулирует лучших врачей, к которым идут пациенты – это плюс. По подсчетам Министерства охраны здоровья Украины (МОЗ) семейный доктор или врачебная практика, которые будут обслуживать 2 тыс. пациентов получат 420 тыс. грн в год. Таким образом, зарплата врача вырастет почти в 6 раз. Мотивация медиков повысится. А также, не очень хорошие врачи и больницы – «отсеятся».

Минус в том, что реальные доходы могут оказаться ниже, чем правительственный ориентир в 35 тыс. грн в месяц из-за налогов и коммунальных затрат. В то же время должна будет закрыться часть бюджетных медучреждений, так как в 2018 году их содержание за государственный счет может прекратится.

Удар по теневым гонорарам. Реформа ударит по взяткам для врачей. Граждане будут легально доплачивать за медицинские услуги и лекарства: или деньгами или со средств медстраховки, которую, будут заключать добровольно.

Впрочем, коммерциализация и ожидаемый бум в сфере медицинского страхования открывают отдельный повод для злоупотреблений. Кроме того, никто не отменял 49 статью Конституции Украины, о том, что медицинская помощь в государственных и коммунальных больницах – бесплатна.

Меньше коррупции и лучше образование. Пускай и не сразу, но медреформа ударит по коррупции, теневым схемам на самом высоком уровне в медицине. Сделает обязательной лучшую профессиональную подготовку медиков. Но в самом начале возможна бюрократия и путаница с полномочиями. Новый центральный орган будет определять объем госгарантий, стандартное предоставление услуг и многое другое. Четко прописан контроль качества медуслуг и ответственность за здоровье пациентов.

Техническая модернизация. Сейчас медицина бесплатна только на бумаге. Современное оборудование государство финансировать неспособно. Частное финансирование и практики уже существуют и ждут принятия закона. Правда, медицина может стать более дорогой и менее доступной, особенно для малообеспеченных людей. Им гарантируется бесплатно экстренная и первичная помощь.

Украинскую медреформу поддержали страны G-7, как доказательство необратимости изменений, в частности в сфере охраны здоровья. Также реформа позволит использовать опыт мировой медицины, в том числе международную систему аттестации медпрепаратов. Однако, еще не все люди готовы к радикальным изменениям. Много хороших положений закона могут просто разбиться о рифы украинских реалий: от недофинансирования, инфляции, недостатка квалифицированных врачей или из-за невыполнения закона.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

На подконтрольной части Донетчины создано 6 госпитальных округов – Славянский, Бахмутский, Краматорский, Покровский, Волновахский и Мариупольский.

По материалам видеосюжета «Deutsche Welle». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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