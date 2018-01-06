Финансовая помощь ЕС: Как уберечь деньги от коррупционеров. Новости

Более 12 млрд евро – именно столько финансовой помощи получила Украина, в том числе Донбасс, от Евросоюза за последние три года. Большая сумма, и велик соблазн для коррупционеров. Однако, в Европейском Союзе утверждают, что существуют механизмы защиты этих денег от хищения.

ЕС уверяет, деньги европейских налогоплательщиков надежно защищены от хищения. Контрольный механизм функционирует на нескольких уровнях. Первый уровень – тендеры. Сейчас Киев и Брюссель реализуют 500 проектов. Каждый из которых мониторит отдельный европейский менеджер – это второй уровень. В случае подозрения менеджер подключает третий уровень – заказывает внешний аудит. Если злоупотребление подтверждается, то привлекают Генеральную прокуратуру Украины и Olof – европейское ведомство по противодействию мошенничеству. Из-за такого сурового контроля украинские чиновники не изъявляют желания заниматься западными грантами: если шансов «нагреть руки» нет, то интерес к деньгам ЕС теряется.

Однако, в некоторых случаях, находчивые украинцы и здесь находят лазейки. Подрядчики, часто при договоренности с ответственными за это чиновниками, выигрывают тендеры и исчезают с деньгами. И когда ЕС требует вернуть деньги, Украина вынуждена делать это за счет государственного бюджета.

Кроме проектных денег есть еще и макрофинансовая помощь ЕС. Ее предоставляют после подписания соглашений и меморандумов, в обмен на обещания Киева провести реформы. Однако, реализация этих реформ часто блокируется теми, чьи коррупционные схемы или просто бизнес интересы, оказываются под угрозой. Поэтому, наученные опытом европейцы дают деньги только после успешной реализации предыдущего этапа реформ. Так, в ноябре 2017 года Еврокомиссия не выплатила Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро, по причине того, что из 24 требований Брюсселя, 4 – остались невыполненными.

Но предлагать деньги в обмен на реформы, ЕС не перестает. Сейчас Киеву обещают «пряник» в размере почти 2 млрд евро.

По материалам видеосюжета «Deutsche Welle». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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