Святой вечер в архитектурной жемчужине Донецка (Фото). Новости

Вечером 6 января в одной из архитектурных жемчужин Донецка – Троицком соборе, расположенном в микрорайоне Донской, – прошло рождественское богослужение. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви.

«Рождественская звезда разлила по храму тысячи огоньков, будто ночное небо сошло на землю. Этим подчеркивалось торжество праздничного вечера. Люди пришли в храм поблагодарить Спасителя и склонится у вертепа вместе с пастушками», – отмечают в пресс-службе.

Возглавил богослужение настоятель Троицкого собора протоиерей Владимир Леонов.

Фото пресс-службы Донецкой епархии УПЦ

Читайте также: